Москва, , 17:44 — REGNUM Жительница Москвы, погибшая из-за упавшей глыбы льда, проигнорировала меры безопасности при очистке крыши. Об этом 18 февраля сообщает сайт префектуры Восточного административного округа столицы.

Осторожно, сосульки! Илья Романов © ИА REGNUM

Происшествие случилось на востоке Москвы в районе Восточное Измайлово. В доме 11 на 13-й Парковой улице проводилась очистка водоприёмных желобов и воронок системы наружного водостока.

В префектуре подчеркнули, что работы велись с выполнением охранных мероприятий. Так, участок был огорожен двумя линиями ограждения, а на земле организовано дежурство.

«Не обращая внимания на предупреждения дежурного и прохожих, женщина быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ», — говорится в сообщении префектуры. От полученных в результате падения наледи женщина скончалась.

Как сообщало ИА REGNUM, 58-летняя женщина погибла в Москве после падения ледяной глыбы.