Москва, 18 февраля 2022, 17:44 — REGNUM Жительница Москвы, погибшая из-за упавшей глыбы льда, проигнорировала меры безопасности при очистке крыши. Об этом 18 февраля сообщает сайт префектуры Восточного административного округа столицы.
Происшествие случилось на востоке Москвы в районе Восточное Измайлово. В доме 11 на 13-й Парковой улице проводилась очистка водоприёмных желобов и воронок системы наружного водостока.
В префектуре подчеркнули, что работы велись с выполнением охранных мероприятий. Так, участок был огорожен двумя линиями ограждения, а на земле организовано дежурство.
«Не обращая внимания на предупреждения дежурного и прохожих, женщина быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ», — говорится в сообщении префектуры. От полученных в результате падения наледи женщина скончалась.
Как сообщало ИА REGNUM, 58-летняя женщина погибла в Москве после падения ледяной глыбы.