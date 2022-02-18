Москва, 18 февраля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Жительница Москвы, погибшая из-за упавшей глыбы льда, проигнорировала меры безопасности при очистке крыши. Об этом 18 февраля сообщает сайт префектуры Восточного административного округа столицы.

Илья Романов ИА REGNUM Осторожно, сосульки!

Происшествие случилось на востоке Москвы в районе Восточное Измайлово. В доме 11 на 13-й Парковой улице проводилась очистка водоприёмных желобов и воронок системы наружного водостока.

В префектуре подчеркнули, что работы велись с выполнением охранных мероприятий. Так, участок был огорожен двумя линиями ограждения, а на земле организовано дежурство.

«Не обращая внимания на предупреждения дежурного и прохожих, женщина быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ», — говорится в сообщении префектуры. От полученных в результате падения наледи женщина скончалась.

Как сообщало ИА REGNUM, 58-летняя женщина погибла в Москве после падения ледяной глыбы.