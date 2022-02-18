Санкт-Петербург, 18 февраля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ищут 12-летнюю Эльвиру, которая пропала 17 февраля, и о ее местонахождении до сих пор ничего неизвестно. Об этом 18 февраля сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт. Питер».

Https://vk.com/lizaalert_piter Пропал ребенок (цитата группы в «ВК» Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер)

В последний раз девочку видели 17 февраля. Школьница была одета в темно-синее пальто, черные брюки, бордовые ботинки и белую шапку. Рост ребенка 165 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.