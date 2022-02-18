Сусанино, Костромская область, , 17:59 — REGNUM Департамент культуры Костромской области направил в Министерство культуры заявку на предоставление 3 млн рублей на проект реконструкции конезавода «Медведки», расположенного в Сусанинском районе. Об этом сообщает администрация региона.

Конезавод в Сусанинском районе Костромской области

Конезавод в 1891 году построил купец Василий Скалозубов. После революции конюшни были национализированы, затем предприятие обанкротилось. В 2014 году объект был продан частному лицу. Новые собственники сохранили поголовье лошадей и восстановили несколько объектов усадьбы, расположенной в деревне. Сейчас на заводе разводят и продают племенных лошадей, проводят экскурсии.

В конце 2021 года власти Костромской области утвердили план по развитию завода. К реализации мероприятий привлекли департаменты агропромышленного комплекса, культуры, экономики, имущественных и земельных отношений. Власти надеются получить средства на проект и реставрацию исторического завода, помочь предприятию с участием в выставках и получить грант по программе развития агротуризма. Кроме этого, депимущества ведёт переговоры с Росимуществом о предоставлении конезаводу в пользование дополнительного земельного участка для сбора сена и выпаса скота. Реализовать все мероприятия планируется до конца 2024 года.

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