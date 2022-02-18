Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Белый дом запустил бета-версию программы, которая помогает определять, в какие части страны следует инвестировать в первую очередь для восстановления инфраструктуры и обеспечения экологически чистой энергии, сообщает 18 февраля Reuters.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Совет по качеству окружающей среды разработал программу, которую будут использовать для составления карты и выявления мест, наиболее нуждающихся в инвестициях. Программа будет анализировать уровень доходов районов, а также другие социально-экономические и медицинские показатели.

Программное обеспечение разрабатывалось с 2021 год при участии консультативного совета Белого дома по вопросам экологической справедливости.

Напомним, что президент США Джо Байден пообещал направить в бедные районы более 40% федеральных инвестиций, выделенных на развитие чистой энергии.