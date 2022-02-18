Бухарест, 18 февраля 2022, 17:36 — REGNUM Руководство государственной железнодорожной компании Румынии — CFR Călători объявило об изменении в графике движения поездов международного назначения по румынской территории. Об этом 18 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.
Согласно официальной информации, соответственные коррективы внесены по запросу венгерских железнодорожников, проводящих кардинальную реконструкцию отдельных участков магистралей. Предполагается, что в период с 1 марта по 29 апреля нынешнего года указанные составы будут следовать по так называемому внеплановому расписанию.
Как утверждают представители CFR Călători, на качестве работы структуры нововведение не скажется.
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