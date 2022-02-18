Бухарест, 18 февраля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Руководство государственной железнодорожной компании Румынии — CFR Călători объявило об изменении в графике движения поездов международного назначения по румынской территории. Об этом 18 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МЦД-2» Щукинская». Расписание движения поездов

Согласно официальной информации, соответственные коррективы внесены по запросу венгерских железнодорожников, проводящих кардинальную реконструкцию отдельных участков магистралей. Предполагается, что в период с 1 марта по 29 апреля нынешнего года указанные составы будут следовать по так называемому внеплановому расписанию.

Как утверждают представители CFR Călători, на качестве работы структуры нововведение не скажется.