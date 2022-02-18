Степанакерт, 18 февраля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Заявление властей Азербайджана о готовности арестовать президента НКР Араика Арутюняна — это лишь декларативный ответ на принятие Степанакертом закона «Об окупированных территориях». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Иван Шилов ИА REGNUM Араик Аратюнян

«Я думаю, такая реакция Баку связана именно с принятым законом «Об окупированных территориях» в парламенте НКР. Этот же закон уже несколько месяцев разрабатывался и только был принят. Я связываю это заявление именно с этим, но оно носит просто декларативный характер и не более. Это именно ответ Баку на шаг, который сделали в Арцахе. Необходимости в каких-то ответных мерах со стороны Арцаха или Армении сейчас нет», — сказал эксперт.

Напомним, что 15 февраля Генпрокуратура Азербайджана заявила о намерении «в кратчайшие сроки» арестовать главу Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна.