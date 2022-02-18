Лос-Анджелес, США, , 17:32 — REGNUM Американская певица Тейлор Свифт помолвлена с актёром Джо Элвином. Об этом 18 февраля пишет Life & Style, ссылаясь на свои источники.

Тейлор Свифт Eva Rinaldi

Как отмечает издание, слухи о помолвке пары появились ещё в декабре 2021 года во время их трёхдневной поездки Корнуолл (Великобритания). Однако подробностей радостного события, как и дату свадьбы пока не раскрывают.

ИА REGNUM напоминает, что Тейлор Свифт и Джо Элвин познакомились ещё в 2016 году. Спустя год пара начала встречаться.

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