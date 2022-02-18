Лос-Анджелес, США, 18 февраля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Американская певица Тейлор Свифт помолвлена с актёром Джо Элвином. Об этом 18 февраля пишет Life & Style, ссылаясь на свои источники.

Eva Rinaldi Тейлор Свифт

Как отмечает издание, слухи о помолвке пары появились ещё в декабре 2021 года во время их трёхдневной поездки в Корнуолл (Великобритания). Однако подробностей радостного события, как и дату свадьбы, пока не раскрывают.

ИА REGNUM напоминает, что Тейлор Свифт и Джо Элвин познакомились ещё в 2016 году. Спустя год пара начала встречаться.