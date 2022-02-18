Москва, , 17:32 — REGNUM Бизнесмен Александр Гранков, ставший новым героем шоу «Холостяк», публично поведал об участии в съёмках. Соответствующую информацию представило издание StarHit 18 февраля.

Александр Гранков Скриншот YouTube

По словам мужчины, поначалу ему было трудно запомнить имена всех участниц, поэтому после первого съёмочного дня он потратил более часа на их заучивание. Также Гранков признался, что был весьма удивлён, когда получил приглашение на проект.

Напомним, что премьера нового «Холостяка» состоится в 2022 году на телеканале ТНТ. Отличительной особенностью будущего сезона станет участие сразу двух женихов в съёмочном процессе.

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