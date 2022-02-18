Калининградская область, 18 мая, 2011, 15:30 — ИА Регнум. Председателем избирательной комиссии Калининградской области избран вице-премьер регионального правительства Михаил Плюхин . Таковы результаты тайного голосования, прошедшего сегодня, 18 мая, среди членов облизбиркома нового состава, передает корреспондент ИА REGNUM.

Прибывший на открытие работы нового состава калининградского облизбиркома заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Леонид Ивлев отметил, что "избиратель в Калининградской области - особенный, подготовленный и политически активный". "Поэтому на новом составе областного избиркома лежит большая ответственность за создание равных конкурентных возможностей для всех участников политического процесса. Новая комиссия сформирована и полностью правомочна приступать к своей работе", - сказал Ивлев.

В свою очередь губернатор Калининградской области Николай Цуканов , высказывая свою позицию о выборном процессе, сказал, что "победа любой ценой в Калининградской области, где так высока активность населения, просто неприемлемое явление".