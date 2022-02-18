Калуга, 18 февраля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. По данным Министерства финансов Российской Федерации, Калужская область заняла первое место в Центральном Федеральном округе по уровню освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов, и пятое место среди всех субъектов РФ в 2021 году. Об этом 18 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Иллюстрация пресс-службы Калужской области

В 2021 году на территории Калужской области в рамках национальных проектов реализовывались 44 региональных проекта. На эти цели было направлено около 20 миллиардов рублей. Из них почти восемь миллиардов рублей составили средства регионального и местного бюджетов. Достижение этого результата стало возможным во многом благодаря согласованным действиям исполнительных органов власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств. Однако полностью устранить риски, связанные с неэффективным использованием бюджетных средств, отсутствием должного контроля со стороны заказчиков, несоблюдением условий и сроков выполнения работ, а также нарушениями законодательства о закупках, пока не удалось.

«На реализацию национальных проектов направлены огромные ресурсы. Это возможность существенно изменить качество жизни людей. Ответственность за исполнение задач, которые перед нами поставил президент, — колоссальная. Прошу об этом всегда помнить. Необходим контроль на всех стадиях, постоянный мониторинг и анализ сферы закупок и бюджетных отношений. Важно не столько обнаружить отклонения, сколько их предотвратить», — отметил заместитель губернатора Василий Быкадоров.