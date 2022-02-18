Вашингтон, 18 февраля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Суд в Нью-Йорке вызвал детей экс-президента США Дональда ТрампаИванку и Дональда-младшего для дачи показаний под присягой в рамках расследования дела о возможном мошенничестве семейной компании, сообщает Reuters.

(сс) Michael Vadon Дональд Трамп и Иванка Трамп

Судья Артур Энгорон с Манхэттена вынес решение в пользу генерального прокурора Летиции Джеймс, обязав Трампа, его сына и дочь Иванку Трамп дать показания.

Повестки были вручены ещё 1 декабря 2021 года. Генпрокурор рассчитывает получить показания в рамках расследования о том, что компания Трампа Trump Organization могла умышленно допускать неверную оценку собственности для различных организаций.

Еще один сын Трампа Эрик был допрошен по данному делу осенью 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2020 года Иванка Трамп была допрошена по делу о возможном нецелевом расходовании средств, собранных для инаугурации президента США в рамках выборов 2016 года. Она заявила, что это расследование является «политически мотивированной демонстрацией мести».