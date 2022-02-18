Курган, , 17:25 — REGNUM В Курганской области за сутки на 18 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализированы 128 человек, выписались по выздоровлению 1811. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлен 1347 заражённый коронавирусом курганец, на 104 человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 18 февраля выявлено случаев 74 465 заражения коронавирусом, выздоровели 53 790 человека, скончались 1113 пациентов (на пять человек больше, чем днём ранее).

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