Деревня Агалатово, Ленинградская область, , 17:31 — REGNUM В Ленинградской области женщина погибла под сошедшей с крыши частого дома снежной массой, сообщили 18 февраля в ОУ «Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское».

Место схода снега на человека (цитата группы «ВК»

ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское") vk.com/pss_agalatovo

Несчастный случай произошел днем 18 февраля в деревне Порошкино во Всеволожском районе Ленинградской области. Как сообщил в экстренные службы очевидец, под сошедшим с крыши частного дома снегом мог находиться человек.

«К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово. При проведении поисково-спасательных работ обнаружено тело женщины без признаков жизни. Тело деблокировано, эвакуировано в безопасное место и передано сотрудникам правоохранительных органов», — подытожили спасатели.

Как уточняет издание 47news, в оперативные службы обратились взрослые дети погибшей. Они не могли дозвониться до 60-летней матери, которая жила в коттедже одна. Тело женщины нашли под трехметровым сугробом, предположительно, она погибла накануне днем.

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