Симферополь, , 17:22 — REGNUM В Республике Крым заявили о готовности принять жителей Донецкой и Луганской народных республик в случае необходимости. Об этом 18 февраля заявил вице-спикер Госсовета Республики Крым Ефим Фикс.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас с Донецкой народной республикой сформировались братские отношения. Если будет такая необходимость, то руководство республики примет решение, чтобы нашим братьям, сестрам и их детям оказать помощь и решить вопросы, связанные с размещением», — сказал Ефим Фикс «Крыминформу».

По словам вице-спикера, эвакуированных жителей могут разместить в свободных санаториях и пансионатах.

18 февраля. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей на территорию РФ — в Ростовскую область. О необходимости эвакуации населения заявил и глава ЛНР.