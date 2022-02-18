Симферополь, 18 февраля 2022, 17:22 — REGNUM В Республике Крым заявили о готовности принять жителей Донецкой и Луганской народных республик в случае необходимости. Об этом 18 февраля заявил вице-спикер Госсовета Республики Крым Ефим Фикс.
По словам вице-спикера, эвакуированных жителей могут разместить в свободных санаториях и пансионатах.
18 февраля. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей на территорию РФ — в Ростовскую область. О необходимости эвакуации населения заявил и глава ЛНР.