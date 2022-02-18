Степанакерт, 18 февраля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Принятием закона «Об оккупированых территория» НКР заявляет и Баку, и международному сообществу, что проблема Нагорного Карабаха существует и ещё не решена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Принятый в парламенте НКР закон — это месседж международному сообществу о том, что карабахский вопрос еще не решён. Вы знаете, что президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно повторял, что нет больше никакого карабахского вопроса, а принятый закон — именно ответ на эти заявления. Однако проблема есть, и в будущем нужно будет определиться со статусом Арцаха. Этот закон — не только правовая формулировка политической позиции Арцаха, он также и касается экономических отношений и процедур, и использования недр и других природных ресурсов, и защиты прав человека. Кроме того, согласно этому закону, иностранцы должны получать разрешение на въезд со стороны НКР для посещения территорий, которые были заняты Баку, а лица, осуществляющие гуманитарную миссию, как минимум, должны уведомлять об этом власти НКР», — сказал эксперт.

Что же касается реакции Баку и возможного усиления давления Азербайджана на НКР и Армению, то, как отметил политолог, азербайджанские власти и так занимают не самую конструктивную позицию, если говорят, что нет больше никакого карабахского вопроса, а давление с их стороны осуществляется в любом случае.

Напомним, что 18 февраля карабахский парламент принял закон «Об оккупированных территориях».