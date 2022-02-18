Вашингтон, , 17:29 — REGNUM Американская компания Apple выпустила короткометражный фильм, полностью снятый на iPhone 13. Премьера видео состоялась на YouTube-канале компании 18 февраля.

Life is But a Dream Скриншот YouTube

Картина получила название Life is But a Dream и раскрыла историю о гробовщике и загадочном призраке. Общая продолжительность фильма, режиссёром которого выступил Пак Чхан Ук («Олдбой»), составила 21 минуту.

Ранее Apple анонсировала запуск эксклюзивной кампании «Снято на iPhone». В рамках её проведения планируется выход различных картин от популярных режиссёров.

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