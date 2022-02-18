Вашингтон, 18 февраля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Американская компания Apple выпустила короткометражный фильм, полностью снятый на iPhone 13. Премьера видео состоялась на YouTube-канале компании 18 февраля.

Скриншот YouTube Life is But a Dream

Картина получила название Life is But a Dream и раскрыла историю о гробовщике и загадочном призраке. Общая продолжительность фильма, режиссёром которого выступил Пак Чхан Ук («Олдбой»), составила 21 минуту.

Ранее Apple анонсировала запуск эксклюзивной кампании «Снято на iPhone». В рамках её проведения планируется выход различных картин от популярных режиссёров.