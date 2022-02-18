Ярославль, 18 февраля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» расторг контракт с американским форвардом Ридом Буше. Об этом сообщает Континентальная хоккейная лиги.

ХК «Локомотив» Рид Буше

В самом клубе уточнили — форвард уволен с соответствии с Трудовым кодексом Российского Федерации.

«Хоккейный Клуб «Локомотив» информирует о том, что прекращено сотрудничество с нападающим основного состава Ридом Буше. Согласно Трудовому кодексу РФ хоккеист уволен из Клуба 18 февраля 2022 года», — говорится в официальном сообщении ХК «Локомотив».

Как ранее сообщало ИА REGNUM 31 января 2022 года Рид Буше был признан американским судом виновным в насильственных действиях над несовершеннолетней девочкой.