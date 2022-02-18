Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM Историческое здание больницы для душевнобольных доктора А. Э. Бари на Васильевском острове Санкт-Петербурга можно будет арендовать в рамках программы «Рубль за метр». Соответствующий лот будет выставлен комитетом имущественных отношений (КИО) администрации Санкт-Петербурга, сообщает 18 февраля «РБК».

Реставрация в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Для пользования на арендной основе сроком на 49 лет будут доступны помещения медучреждения. В рамках той же программы выставят и особняк Волкова в Ломоносове, который относится к дореволюционному периоду.

Лот на право аренды корпуса психбольницы опубликуют на электронной площадке аукциона 2 марта 2022 года. Общая площадь планируемой к реализации территории составляет 949,7 кв. м. Сейчас здание находится в бесхозном состоянии, ему требуется ремонт. Начальная ставка лота составит 305 тыс. рублей в месяц. Арендатор сможет платить 949 рублей в месяц только после того, как отремонтирует и сохранит здание.

Напомним, программу «Рубль за метр» запустили в Петербурге в 2018 году. Задача проекта — сохранить важные объекты культурного наследия, которые требуют восстановления, за счёт предложения низких ставок аренды. На это у арендатора есть семь лет, при выполнении условий он получит льготные условия.

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