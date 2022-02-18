Ульяновск, , 17:11 — REGNUM В колледжах и техникумах Ульяновской области дистанционный формат обучения ещё на неделю. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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В учреждениях среднего профессионального образования (СПО) «дистант» продлили до 27 февраля.

«Мы рассчитываем, что школы и учреждения СПО после 27 февраля вернутся к очной форме обучения, но всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки», — говорит руководитель министерства просвещения Наталья Семенова.

По её словам, в течение недели во всех учебных заведениях проведут дополнительную дезинфекцию классов.

Отметим, школы, техникумы и колледжи в Ульяновской области ушли на «дистант» 31 января.

Напомним, что с 21 февраля организациям дополнительного образования разрешается проводить очные занятия, но индивидуально с каждым ребёнком, либо в группах не более четырёх человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 152 176 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 738 человек, умерли от ковида 4197 пациентов.

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