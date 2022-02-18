Москва, 18 февраля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В мире продолжится тренд на снижение в международном обороте традиционных мировых валют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова, комментируя возросшую роль юаня в международных расчетах.

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«Тренд на снижение в международном обороте традиционных мировых валют сохранится и в перспективе. Не быстро, но однозначно в мировой экономике все более проявляется валютная многополярность, в первую очередь за счет расширения использования во взаимной торговле развивающихся стран своих национальных валют и усиления процессов регионализации, — сказала Воронкова. — Например, на пространстве ЕАЭС расчеты в национальных валютах составляют примерно три четверти их общей величины. А в российско-китайской торговле доля национальных валют выросла за последние десять лет примерно втрое. А ведь интернационализация юаня началась именно с усиления его позиций первоначально на региональном уровне — в Восточной Азии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, с чем связано увеличение роли юаня в международных расчетах.