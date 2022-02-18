Бухарест, , 17:09 — REGNUM Сотрудники таможенной службы бухарестского аэропорта им. Анри Коанда задержали гражданку Бразилии, пытавшуюся ввезти на территорию Румынии крупную партию наркотических веществ. Об этом 18 февраля сообщает «Румынское телевидение».

Китайские курильщики опиума. Фото конца XIX века

По предварительным данным, при прохождении паспортного контроля указанная женщина почувствовала недомогание, после чего она была доставлена в одну из больниц Бухареста. Как оказалось впоследствии, в желудке пациентки находилось около одного килограмма наркотического вещества.

Ведется следствие. Бразильянка задержана, ей грозит депортация на родину.

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