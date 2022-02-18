18 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 21:35 — REGNUM Трещины, появившиеся на облицовочном камне недавно отреставрированной Митридатской лестницы, возмутили жителей Керчи. Как выглядит сегодня одна из главных достопримечательностей города-героя — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Большая Митридатская лестница. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

После скандала в соцсетях и СМИ ситуацией заинтересовались и правоохранители — на днях стало известно, что у компании-подрядчика ФСБ провела выемку документов.

В региональном минстрое предположили, что трещины на лестницах, реставрация которых обошлась бюджету почти в 700 млн рублей, могли появиться «под воздействием атмосферных осадков».

Большая Митридатская лестница. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Большая Митридатская лестница. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Большая Митридатская лестница. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Большая Митридатская лестница. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Большая Митридатская лестница. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Большая Митридатская лестница. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Обелиск Славы Бессмертным Героям на горе Митридат Александр Полегенько © ИА REGNUM

Большая Митридатская лестница. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Большая Митридатская лестница. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Большая Митридатская лестница. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Грифоны. Большая Митридатская лестница. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Грифоны. Большая Митридатская лестница. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM Грифоны. Большая Митридатская лестница. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Большая Митридатская лестница. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Большая Митридатская лестница. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Большая Митридатская лестница. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Большая Митридатская лестница. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Большая Митридатская лестница. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Повреждения на лестнице Александр Полегенько © ИА REGNUM

Повреждения на лестнице Александр Полегенько © ИА REGNUM

Повреждения на лестнице Александр Полегенько © ИА REGNUM

Повреждения на лестнице Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подрядчик обязался устранить трещины по гарантии в течение месяца, после завершения обследования объекта. В свою очередь, технические экспертизы проводит Министерство культуры РФ с привлечением сотрудников внутренних дел.