Александр Полегенько,
18 февраля 2022, 21:35 — REGNUM Трещины, появившиеся на облицовочном камне недавно отреставрированной Митридатской лестницы, возмутили жителей Керчи. Как выглядит сегодня одна из главных достопримечательностей города-героя — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Большая Митридатская лестница. Керчь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
После скандала в соцсетях и СМИ ситуацией заинтересовались и правоохранители — на днях стало известно, что у компании-подрядчика ФСБ провела выемку документов.
В региональном минстрое предположили, что трещины на лестницах, реставрация которых обошлась бюджету почти в 700 млн рублей, могли появиться «под воздействием атмосферных осадков».
Большая Митридатская лестница. Керчь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Большая Митридатская лестница. Керчь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Большая Митридатская лестница. Керчь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Большая Митридатская лестница. Керчь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Большая Митридатская лестница. Керчь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Большая Митридатская лестница. Керчь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Обелиск Славы Бессмертным Героям на горе Митридат
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Большая Митридатская лестница. Керчь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Большая Митридатская лестница. Керчь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Большая Митридатская лестница. Керчь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Грифоны. Большая Митридатская лестница. Керчь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Грифоны. Большая Митридатская лестница. Керчь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Грифоны. Большая Митридатская лестница. Керчь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Большая Митридатская лестница. Керчь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Большая Митридатская лестница. Керчь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Большая Митридатская лестница. Керчь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Большая Митридатская лестница. Керчь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Большая Митридатская лестница. Керчь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Повреждения на лестнице
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Повреждения на лестнице
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Повреждения на лестнице
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Повреждения на лестнице
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подрядчик обязался устранить трещины по гарантии в течение месяца, после завершения обследования объекта. В свою очередь, технические экспертизы проводит Министерство культуры РФ с привлечением сотрудников внутренних дел.
Большая Митридатская лестница. Керчь
Александр Полегенько © ИА REGNUM