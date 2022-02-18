Москва, , 17:06 — REGNUM Юань — одна из немногих валют, которая упрочила свои позиции в мировой торговле в XXI столетии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала данные SWIFT, согласно которым доля юаня в международных расчетах увеличилась до 3,25.

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«Усилению юаня в мировой экономике прежде всего способствуют сильные позиции китайской экономики и расширение экспортной деятельности Китая, — сказала Воронкова. — Решение МВФ о включении юаня в корзину мировых валют, несомненно, также повысило глобальную значимость юаня. Юань — одна из немногих валют, которая упрочила свои позиции в мировой торговле в нынешнем столетии. Стоит вспомнить, что еще в нулевых китайская валюта практически не использовалась в международных расчетах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства коммерции КНР, юань сохранил свои позиции в качестве четвертой наиболее активной валюты для глобальных платежей.

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