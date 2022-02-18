Екатеринбург, 18 февраля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге предъявили обвинение двоим мигрантам, задержанным и уже арестованным за избиение женщины и её дочери. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

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Обоим предстоит отвечать за хулиганство. А одному — за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Они арестованы до 12 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено вечером 11 февраля. Пострадавшая педагог сейчас находится в больнице. Её готовят к хирургическому вмешательству.