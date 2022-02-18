Москва, , 17:03 — REGNUM Порядка двух с половиной часов продлилась встреча российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле. Приветствуя друг друга, лидеры стран по-дружески обнялись.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Наше дело»: переговоры Путина с Лукашенко — трансляция»

После окончания переговоров они вышли к журналистам, и Лукашенко воскликнул: «Сколько народу! Как будто пандемии нет…»

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся развития Союзного государства. Из геополитических тем была затронута, в том числе, украинская проблема.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин напомнил об оборонном характере военных учений в Белоруссии