Москва, 18 февраля 2022, 17:03 — REGNUM Порядка двух с половиной часов продлилась встреча российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле. Приветствуя друг друга, лидеры стран по-дружески обнялись.
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После окончания переговоров они вышли к журналистам, и Лукашенко воскликнул: «Сколько народу! Как будто пандемии нет…»
На встрече обсуждались вопросы, касающиеся развития Союзного государства. Из геополитических тем была затронута, в том числе, украинская проблема.
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