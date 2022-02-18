Ростов-на-Дону, , 17:06 — REGNUM Ростовская область примет беженцев из Донбасса по той же схеме, что и в 2014 году. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 18 февраля руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, комментируя заявление главы ДНР Дениса Пушилина об эвакуации женщин, детей и пожилых людей.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина наносит удары по Донбассу. Запад потирает руки — трансляция»

«Мы принимали вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР в 2014 году, размещая их на территории баз отдыха и летних оздоровительных лагерей. Вероятнее всего, беженцев разместят в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. К этой работе подключатся волонтёры, административные органы. Мы должны оказать помощь мирным гражданам, и у нас для этого есть все возможности», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей. Временно их разместят в Ростовской области, где уже готовы предоставить приют мирным гражданам и обеспечить людей всем необходимым. По словам Пушилина, решение принято из-за угрозы масштабного наступления ВСУ.