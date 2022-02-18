Чебоксары, , 17:01 — REGNUM В прокуратуру Чувашии в 2021 году число жалоб сократилось на 10%, что в ведомстве объясняют профилактической работой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В прошлом году получено 40 856 обращений, что почти на 10% меньше 2020 года. В прокуратуре ссылаются на то, что одной из причин снижения стали превентивные надзорные мероприятия — в частности, при проверке сообщений СМИ, «касающейся массового количества жителей республики, что позволяло гражданам не обращаться повторно с аналогичными сведениями» в ведомство.

«Каждое пятое обращение признано обоснованными и заканчивалось принятыми мерами реагирования, направленными на реальное устранение нарушений», — говорят правоохранители.

В результате пресечено 4779 нарушений законов, принесено 162 протеста, внесено 1911 преставлений, направлено 853 иска в суд, возбуждено административных 527 дел.

«Наибольшее число нарушений выявлено при проверке доводов заявителей на действия судебных приставов-исполнителей (35%), о нарушениях в сфере ЖКХ (36%). Практически по каждому третьему заявлению прокурорами приняты меры к восстановлению нарушенных жилищных прав граждан», — отмечается в сообщении.