Пекин, , 16:58 — REGNUM Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко сделал ставку на победу фигуристки Анны Щербаковой на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Об этом рассказала его супруга, продюсер Яна Рудковская, для телеканала «Матч-ТВ».

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Ставка «с коэффициентом 3,86» на победу Анны Щербаковой позволила Плющенко заработать «цифру с шестью нулями». По словам Рудковской, её супруг изначально хотел поставить на Александру Трусову, однако затем передумал.

ИА REGNUM напоминает, что 17 февраля 2022 года фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании. Второе место заняла Александра Трусова, а третье — японка Каори Сакамото. Камила Валиева заняла четвёртое место.

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