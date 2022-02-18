Сочи, Краснодарский край, , 17:12 — REGNUM Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин во время рабочего визита в Краснодарский край посетил подстанции, которые входят в комплекс «олимпийских» объектов и обеспечивают электроснабжение города Сочи и федеральной территории Сириус. Также он обсудил планы дальнейшего развития сетевого комплекса Сочинского энергоузла с руководством компании «Россети Кубань» и филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Юга.

Андрей Рюмин впосетил подстанции, которые входят в комплекс «олимпийских» объектов Пресс-службой ПАО «Россети»

Как сообщает пресс-служба ПАО «Россети», Андрей Рюмин проинспектировал высокоавтоматизированные подстанции 110 кВ «Имеретинская» и «Ледовый дворец», 220 кВ «Псоу». Суммарная трансформаторная мощность центров питания превышает 730 МВА. На этих объектах установлено современное оборудование, включая комплектные элегазовые устройства (КРУЭ). Это современное и пожаробезопасное решение, позволяющее обеспечить необходимый уровень надежности.

Подстанции 110 кВ «Имеретинская» и «Ледовый дворец» были построены накануне Олимпиады-2014 для прохождения пиков потребления. Сегодня они обеспечивают электроэнергией территорию Имеретинской низменности, где находятся гостиницы и санатории прибрежного кластера, жилые кварталы, образовательный центр «Сириус». Подстанция 220 кВ «Псоу» также участвует в выдаче мощности крупной генерации — Сочинской и Адлерской теплоэлектростанций.

«Группа «Россети» продолжает работу по модернизации центров питания курортной зоны Сочи для повышения надежности и обеспечения перспективных нагрузок. Планируется ввод 210 МВА новой трансформаторной мощности для жилищного строительства, подключения новых потребителей социальной сферы и туристической индустрии. Основные проекты на 2022−2023 годы — реконструкция подстанций 110 кВ «Адлер», «Кудепста» и «Пасечная». Общая стоимость работ составляет около 2,4 млрд рублей», — отметил Андрей Рюмин.