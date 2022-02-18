Москва, 18 февраля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. На дорогах в Москве затруднения движения достигли восьми баллов. Об этом 18 февраля сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробки в Москве. Земляной вал

По данным на 16:50 дорожные заторы достигли восьми баллов. Сложнее всего проехать по улицам Центрального округа Москвы, по Третьему транспортному кольцу (ТТК) и участкам МКАД. Жёлтым и красным цветом отмечены на интерактивной карте и участки вылетных магистралей.

Согласно прогнозу сервиса, ситуация на дорогах начнёт улучшаться после 20:00.