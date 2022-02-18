Калуга, 18 февраля 2022, 17:29 — REGNUM В Калужской области в 2021 году введено в эксплуатацию 862 тыс. кв. м. жилья. План жилищного строительства на 2022 год — 844 тыс. кв. м. Об этом 18 февраля сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, среди субъектов России, показавших стабильный рост объемов ввода жилья, а также ввода жилья на душу населения в трехлетнем периоде — Чеченская Республика, Московская, Воронежская, Пензенская, Новосибирская, Калужская, Владимирская, Тамбовская, Ростовская области и Башкирия.
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