Москва, , 16:54 — REGNUM Киев должен начать выполнять Минские договорённости — это необходимое условие для достижения мира в Донбассе. Об этом 18 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Всё, что нужно сделать Киеву — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта», — заявил Путин.

По его словам, чем раньше это произойдёт, тем лучше, поскольку «прямо сейчас мы напротив наблюдаем обострение ситуации на Донбассе».