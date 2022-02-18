Степанакерт, , 17:10 — REGNUM Официальные власти Армении стремятся снять с себя ответственность за решение Карабахской проблемы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Армянские власти, в том числе депутаты от правящей партии, сегодня чётко дают понять и уже открыто об этом говорят, что Республика Армения имеет мизерное влияние на решение карабахской проблемы. Я лично с этим не согласен и уверен, что с этим и не согласны в Арцахе. К сожалению, ошибочная политика армянского руководства стала главной причиной наших проблем. Я думаю, что в Нагорно-Карабахской республике хорошо понимают, что отстранённая позиция армянских властей от карабахской проблемы — угроза оставшейся части Арцаха, гарантом которой на сегодня является Россия. Принятый закон — также и месседж властям Армении, что вопрос Арцаха еще не решен и не нужно уходить от проблемы. Пускай и Нагорно-Карабахская республика сегодня имеет ограниченные возможности для реализации подобного закона, но это именно их позиция», — сказал эксперт.

Напомним, что Национальное собрание НКР 18 февраля единогласно приняло закон «Об оккупированных территориях Республики Арцах».