Степанакерт, 18 февраля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Официальные власти Армении стремятся снять с себя ответственность за решение Карабахской проблемы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Армянские власти, в том числе депутаты от правящей партии, сегодня чётко дают понять и уже открыто об этом говорят, что Республика Армения имеет мизерное влияние на решение карабахской проблемы. Я лично с этим не согласен и уверен, что с этим и не согласны в Арцахе. К сожалению, ошибочная политика армянского руководства стала главной причиной наших проблем. Я думаю, что в Нагорно-Карабахской республике хорошо понимают, что отстранённая позиция армянских властей от карабахской проблемы — угроза оставшейся части Арцаха, гарантом которой на сегодня является Россия. Принятый закон — также и месседж властям Армении, что вопрос Арцаха еще не решен и не нужно уходить от проблемы. Пускай и Нагорно-Карабахская республика сегодня имеет ограниченные возможности для реализации подобного закона, но это именно их позиция», — сказал эксперт.

Напомним, что Национальное собрание НКР 18 февраля единогласно приняло закон «Об оккупированных территориях Республики Арцах».