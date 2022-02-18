Салехард, , 16:45 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 18 февраля за сутки госпитализировано 70 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 736 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровели за сутки 2219 ямальцев. Заразились коронавирусом 1763 человек — на 215 человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 79 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 18 февраля зарегистрировано 110 029 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 78 000 человек, 999 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

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