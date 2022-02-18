Вашингтон, 18 февраля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В США 18 февраля суд вынесет приговор экс-офицеру полиции из штата Миннесота Кимберли Поттер, обвиняемой в убийстве 20-летнего афроамериканца Данте Райта в апреле 2021 года, сообщает CNN.

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В декабре суд признал вину Поттер в непредумышленном убийстве первой и второй степени. В ходе процесса экс-офицер заявила, что по ошибке использовала пистолет вместо электрошокера, смертельно ранив молодого человека.

Генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон попросил судью Регину Чу назначить Поттер наказание в виде семи лет и двух месяцев лишения свободы условно.

Напомним, что после убийства Данте Райта власти соседнего Миннеаполиса объявили в городе режим чрезвычайной ситуации и ввели комендантский час в вечернее и ночное время из-за начавшихся протестов. Позднее демонстрации распространились и на другие города США.

Трагический инцидент с Райтом произошёл на фоне громкого судебного процесса над бывшим офицером полиции Миннеаполиса Дереком Шовином, который позже был осужден за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.