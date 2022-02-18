Вашингтон, 18 февраля 2022, 16:49 — REGNUM Четвёртый сезон американского сериала «Очень странные дела» получит две части. Информацию об этом опубликовала «Афиша Daily» 18 февраля.

Кадр из сериала «Очень странные дела»
Кадр из сериала «Очень странные дела»
Kino-teatr.ru

Так, выход первой части сезона назначен на 27 мая 2022 года, а его продолжение появится 1 июля 2022 года. Также известно, что сценаристы начали работу над пятым сезоном проекта.

Напомним, что премьера первого сезона «Очень странных дел» состоялась в 2016 году. Главные роли в сериале исполняют Финн Вулфхард, Ноа Шнапп и Милли Бобби Браун.

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