Вашингтон, 18 февраля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Четвёртый сезон американского сериала «Очень странные дела» получит две части. Информацию об этом опубликовала «Афиша Daily» 18 февраля.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала «Очень странные дела»

Так, выход первой части сезона назначен на 27 мая 2022 года, а его продолжение появится 1 июля 2022 года. Также известно, что сценаристы начали работу над пятым сезоном проекта.

Напомним, что премьера первого сезона «Очень странных дел» состоялась в 2016 году. Главные роли в сериале исполняют Финн Вулфхард, Ноа Шнапп и Милли Бобби Браун.