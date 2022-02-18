Москва, , 16:41 — REGNUM Актёр и режиссёр Александр Невский (Александр Курицын) изъявил желание экранизировать серию компьютерных игр в жанре шутер Serious Sam. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте 18 февраля.

Александр Невский Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CaHdUXOF8qy/

По словам Невского, он планирует снять картину в жанре приключенческого хоррора. «Именно этот проект я обсуждал вчера с несколькими международными дистрибьюторами в рамках прошедшего кинорынка EFM!» — поделился он.

Ранее Александр Невский рассказал, что хотел бы исполнить роль супергероя Бэтмена. «Это мой любимый герой комиксов с детства», — объяснил он.

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