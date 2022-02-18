Бугульминский район, , 16:58 — REGNUM В Татарии 32-летний мужчина после попытки заработка на инвестициях лишился 800 тыс. рублей. Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Интернет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Житель Бугульминского району в одной из соцсетей познакомился с девушкой, которая рассказала о заработке на инвестициях. Мужчина скачал необходимое приложение, а затем зарегистрировался на сайте и создал себе виртуальный кошелек. Вскоре по телефону с ним связался незнакомец и объяснил, как получать высокий доход от инвестиций.

Под диктовку консультанта пострадавший 12 дней проходил по ссылкам и перечислил на указанные счета 800 тыс. рублей. Позже мужчине стали звонить и настаивать на дополнительных вложениях, иначе будут удерживаться проценты и заблокируются все счета. Лишь тогда он понял, что попался на уловки мошенников и пришел с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани 35-летнюю женщину телефонный мошенник убедил оформить кредит на сумму более 1 млн рублей. Он оставался с потерпевшей на связи в течение трех часов и не позволял отвечать на другие входящие звонки.

Читайте также: Аферист за три часа лишил жительницу Татарии более 1 млн рублей