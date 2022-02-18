Магнитогорск, Челябинская область, , 16:39 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области проводиться проверка по факту нападения собаки на ребёнка. Об этом сообщает областное управление СКР.

Собака

Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Поводом для проверки стали публикации СМИ. Из них следовало, что бродячее животное подбежало к четырёхлетнему мальчику в тот момент, когда он шёл со своей матерью из детского сада. Она схватила его за варежку, не причинив вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске собака набросилась на 11-летнего мальчика, а в Коркино — стая напала на девочку.