Магнитогорск, Челябинская область, 18 февраля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области проводиться проверка по факту нападения собаки на ребёнка. Об этом сообщает областное управление СКР.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

Поводом для проверки стали публикации СМИ. Из них следовало, что бродячее животное подбежало к четырёхлетнему мальчику в тот момент, когда он шёл со своей матерью из детского сада. Она схватила его за варежку, не причинив вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске собака набросилась на 11-летнего мальчика, а в Коркино — стая напала на девочку.