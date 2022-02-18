Москва, , 16:38 — REGNUM Россия и Белоруссия будут развивать комфортные условия для работы бизнеса в Союзном государстве. Об этом 18 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Союзное государство Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Россию экспортируется около половины всей производимой Белоруссией продукции. В свою очередь, наша страна — один из лидеров по инвестициям в реальный сектор экономики Республики», — заявил Путин.

«Российские капиталовложения составляют порядка 30% общего объёма иностранных инвестиций в Белоруссию. И мы, безусловно, будем стремиться создавать ещё более комфортные условия для бизнес-кругов двух стран, поощрять предпринимательские инициативы», — указал он.