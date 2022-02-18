Сочи, Краснодарский край, 18 февраля 2022, 16:37 — REGNUM Жителей дома №16 на улице Дорога на Большой Ахун в Хостинском районе Сочи эвакуируют. Решение о полной эвакуации принято городским штабом, сообщили 18 февраля в пресс-службе мэрии.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 февраля после образования трещин на фасаде дома из-за просадки грунта были эвакуированы жильцы первого и второго подъездов дома №16 на улице Дорога на Большой Ахун. 17 февраля были эвакуированы жильцы третьего и четвертого подъездов. Таким образом, эвакуированы жители четырёх из шести подъездов дома — 217 жильцов, в том числе 26 детей. В пунктах временного размещения находятся 104 человека.
Как уточнили в мэрии, после полной эвакуации жильцов дома специалисты риступят к комплексным геологическим и геодезическим исследованиям, проведут дополнительные геофизические изыскания. Лицензированной организацией будет определен ущерб.
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