Сочи, Краснодарский край, , 16:37 — REGNUM Жителей дома №16 на улице Дорога на Большой Ахун в Хостинском районе Сочи эвакуируют. Решение о полной эвакуации принято городским штабом, сообщили 18 февраля в пресс-службе мэрии.

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«Сейчас самое главное для нас — обеспечить полную безопасность людей. Мы ждем официального заключения экспертной организации, но уже есть решение нашего штаба — эвакуация жителей всех подъездов. Никаких полумер быть не может, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью, безопасности людей. До конца дня оставшиеся жильцы будут эвакуированы. Если эксперты скажут, что восстановление дома невозможно, гражданам будет предоставляться финансовая помощь для приобретения жилья в рамках действующего законодательства. Наши юридические и финансовые службы уже приступили к проработке механизма во взаимодействии с краевыми коллегами», — отметил глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 февраля после образования трещин на фасаде дома из-за просадки грунта были эвакуированы жильцы первого и второго подъездов дома №16 на улице Дорога на Большой Ахун. 17 февраля были эвакуированы жильцы третьего и четвертого подъездов. Таким образом, эвакуированы жители четырёх из шести подъездов дома — 217 жильцов, в том числе 26 детей. В пунктах временного размещения находятся 104 человека.

Как уточнили в мэрии, после полной эвакуации жильцов дома специалисты риступят к комплексным геологическим и геодезическим исследованиям, проведут дополнительные геофизические изыскания. Лицензированной организацией будет определен ущерб.

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