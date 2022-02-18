Тамбов, , 16:37 — REGNUM Подозреваемому в убийстве заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

По подозрению в убийстве был задержан 30-летний сын супруги Вакульчика от первого брака. По версии следствия, утром 14 февраля он напал на 56-летнего заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика с ножом. От полученных множественных ножевых ранений тот скончался на месте. Нападавший скрылся с места преступления.

У подозреваемого изъяли одежду, обувь и предполагаемое орудие убийства — нож. Назначены молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая и трасологическая экспертизы. По ходатайству следствия судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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