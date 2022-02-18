Вашингтон, 18 февраля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В Техасе, США, были отклонены тысячи избирательских бюллетеней, отправленных по почте в преддверии промежуточных выборов, из-за несоответствия новым требованиям республиканцев. Техас ужесточил правила голосования после президентских выборов 2020 года, вызывавших у многих подозрения в мошенничестве, сообщает 18 февраля Reuters.

(сс) Lorie Shaull Участок для голосования в США

Сотрудники избирательных комиссий в шести крупнейших округах штата, где проживает около трети населения Техаса, отклонили беспрецедентное количество бюллетеней в связи с тем, что избиратели не указали на конверте номер удостоверения личности, как того требует новый закон.

Теперь правительство попытается помочь избирателям исправить ошибки менее чем за две недели до проведения в штате первых в стране первичных выборов.

По итогам данного голосования демократы и республиканцы выберут кандидатов для промежуточных выборов 8 ноября, которые определяют, какая партия возьмет контроль над Конгрессом США на следующие два года.